Черчесов: был уверен, что «Ференцварош» может переломить ход противостояния со «Слованом»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Я знал, что возглавляю хорошую команду, и был уверен, что мы сможем переломить ход противостояния. Мы были недовольны после первого матча, который проиграли. После этого я разговаривал с каждым игроком индивидуально», — цитирует Черчесова сайт клуба из Будапешта.

Он отметил, что в ответном матче в Братиславе тоже изначально всё шло не так, как он хотел, но в целом его подопечные выполнили установку. По его словам, теперь необходимо сосредоточиться на игре с «Карабахом».

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» разгромил «Слован» со счётом 4:1 в ответном матче второго раунда квалификации ЛЧ.