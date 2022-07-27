«Ференцварош» разгромил «Слован» в ответном матче второго раунда квалификации ЛЧ

«Ференцварош» одержал победу над «Слованом» во втором матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра прошла в Братиславе и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ференцвароша» отличились Франк Боли (20-я минута), Кристоффер Закариассен (30-я), Адама Траоре (89-я) и Аисса Лайдуни (90+5). В «Словане» мяч забил Вернон Де Марко (70-я).

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» одержало победу над «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.