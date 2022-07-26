Источник: Федун перестанет быть председателем совета директоров «Спартака»

Леонид Федун не будет председательствовать в новом совете директоров московского «Спартака».

Управлением клуба займётся человек из ЛУКОЙЛа — первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцин. Именно он будет принимать решения по ключевым процессам, сообщает Telegram-канал «КБ телега».

Уточняется, что, скорее всего, Федун какое-то время будет принимать участие в процессе как миноритарный владелец акций. А новые акционеры «крепко возьмутся за «Спартак» — появятся дополнительные средства на трансферы.

Напомним, что Федун лишился возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака». Этим занялся ЛУКОЙЛ.

Также сообщалось, что Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа.

Ранее Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров «Спартака».