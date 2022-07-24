Жуков высказался против смены гражданства российскими спортсменами

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что российским атлетам не нужно менять спортивное гражданство.

«Рано или поздно мы вернёмся в мировые соревнования. У меня нет в этом сомнений. Не нужно менять спортсменам гражданство. Понимаю, что кому-то хочется выступать сегодня, а не завтра», — цитирует Жукова ТАСС.

Он подчеркнул, что россияне должны выступать за свою страну.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.











