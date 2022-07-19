В Госдуме высказались о возможной смене спортивного гражданства Касаткиной и Рублёвым

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублёва о возможной смене спортивного гражданства в условиях изоляции российского спорта.

«Пусть спокойно играют. Никто им не мешает, не запрещает играть и не планирует. Что Даша, что Андрей хорошо идут в рейтинге. Надо сосредоточиться на всём, чтобы показывать и дальше хорошие результаты. Пускай радуют своих болельщиков, поклонников, тренеров и страну. Все за них болеют, переживают и желают им успехов», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Касаткиной и Рублёва о возможной смене гражданства.