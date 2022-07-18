Касаткина не исключила, что может сменить спортивное гражданство

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Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что может сменить спортивное гражданство из-за отстранения россиян от участия в соревнованиях.
Касаткина не исключила, что может сменить спортивное гражданство
  • AFP
  • © DAVID GRAY

«У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина на YouTube-канале Вити Кравченко.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее Касаткина высказалась о перспективах молодых теннисистов в России.

 

 

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