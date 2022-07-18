Касаткина посоветовала молодым российским теннисистам менять спортивное гражданство

Первая ракетка России Дарья Касаткина высказалась о перспективах молодых теннисистов в России.

«Думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, будут менять гражданство. Если честно, у нас вопросы уже такие ходят: нас отстраняют от Уимблдона, мы не знаем, что будет дальше. А что касается детей, то я могу сказать: если есть такая возможность, ребята, меняйте спортивное гражданство», — сказала Касаткина на YouTube-канале Вити Кравченко.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее Софья Тартакова, агент Касаткиной, прокомментировала каминг-аут спортсменки.