Мостовой уверен, что российским игрокам не хватает футбольной злости

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что молодым российским игрокам не хватает футбольной злости, которая необходима в Европе.

«Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. То, что нужно в Европе. Когда я в 21 год приехал в «Бенфику», вышел на тренировку, мне в ноги сзади въехали, причём на бутсах огромные шипы. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: «Что ты ждал? Я тут тоже хочу выступать». Головин уже возмужал в «Монако». Попробуй толкни его, он себя в обиду не даст. Вот этого не хватает молодёжи. Тому же Захаряну надо прибавить в мужественности, злости», — объяснил Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России назвал цирком уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».