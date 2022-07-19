Мостовой уверен, что российским игрокам не хватает футбольной злости

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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что молодым российским игрокам не хватает футбольной злости, которая необходима в Европе.
Мостовой уверен, что российским игрокам не хватает футбольной злости
  • РИА Новости

«Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. То, что нужно в Европе. Когда я в 21 год приехал в «Бенфику», вышел на тренировку, мне в ноги сзади въехали, причём на бутсах огромные шипы. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: «Что ты ждал? Я тут тоже хочу выступать». Головин уже возмужал в «Монако». Попробуй толкни его, он себя в обиду не даст. Вот этого не хватает молодёжи. Тому же Захаряну надо прибавить в мужественности, злости», — объяснил Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России назвал цирком уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

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