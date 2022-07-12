Агент Малкина рассказал, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов
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«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», — цитирует Ушакова «Чемпионат».
Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.
Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Малкину нужно вернуться в КХЛ.