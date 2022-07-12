Агент Малкина рассказал, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов

Короткая ссылка
Геннадий Ушаков, представляющий интересы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал, что его клиент станет свободным агентом.
Агент Малкина рассказал, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов
  • Gettyimages.ru

«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», — цитирует Ушакова «Чемпионат».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Малкину нужно вернуться в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить