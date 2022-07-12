Агент Малкина рассказал, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов

Геннадий Ушаков, представляющий интересы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал, что его клиент станет свободным агентом.

«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», — цитирует Ушакова «Чемпионат».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Малкину нужно вернуться в КХЛ.