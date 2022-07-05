Врач-эндокринолог выступила за снижение нормы уровня тестостерона у спортсменов-трансгендеров

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова объяснила, почему нужно снижать нормы уровня тестостерона у спортсменов-трансгендеров.

«Запрет на использование анаболических стероидов и контроль за их содержанием в крови у спортсмена в настоящее время стали обязательными условиями допуска к соревнованиям. Однако для достижения результата и побед на различных турнирах установленные правила могут меняться. Это напрямую касается трансгендеров», — заявила Калашникова в интервью RT.

Ранее она рассказала, какой метод исследования гормонов нужно проводить спортсменам-трансгендерам.