Футбольный агент: Маркао не стал бы рассматривать предложение «Зенита»

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Алешандре Роша Лоурес, агент защитника «Галатасарая» Маркао, высказался об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».
Футбольный агент: Маркао не стал бы рассматривать предложение «Зенита»
  • AP

«Всегда были разговоры и предположения о том, что Маркао собирается в Россию. Однако каждый раз это не более чем слухи. Мы никогда не получали официального предложения ни от одного российского клуба», — цитирует футбольного агента Sport24.

Он подчеркнул, что Маркао «пользуется большим авторитетом в Западной Европе». Лоурес дал понять, что вряд ли бы они стали рассматривать предложения из России.

«Но в любом случае всё зависит от условий», — сказал он.

СМИ сообщали, что «Зенит» предложил €15 млн за футболиста.

Маркао в сезоне-2021/22 провёл за турецкий клуб 39 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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