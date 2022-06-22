Семак оценил дебют Бакаева в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютной игре.

«Ему было сложнее проявить себя, чем тем, кто играл в первом тайме. Мы прекрасно знаем его сильные стороны, много двигался, старался обострять. По желанию, по отдаче вопросов нет. Но с точки зрения сыгранности ему проявить себя сложно», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию, что Барриос хочет приостановить контракт с клубом.