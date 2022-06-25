Источник: «Зенит» предложил €15 млн за защитника «Галатасарая» Маркао

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Защитник турецкого «Галатасарая» Маркао в скором времени может перейти в «Зенит».
Источник: «Зенит» предложил €15 млн за защитника «Галатасарая» Маркао
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По информации Fanatik, «Зенит» предложил €15 млн за футболиста. Отмечается, что «Севилья» предлагала €12 млн за переход Маркао.

Напомним, что «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. Главный тренер команды Сергей Семак продлил соглашение с клубом.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб обменяет нападающего Юри Алберто на двух футболистов бразильского «Коринтианса». 

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