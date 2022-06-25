В «Зените» не стали опровергать информацию, что в обмен на Алберто придёт вратарь
«В сделку по Алберто может быть включён вратарь «Коринтианса» Иван и ещё один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», — цитирует Медведева «Чемпионат».
По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» может обменять нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».
СМИ сообщали, что футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр в «Коринтиансе». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.
Ранее в «Зените» опровергли информацию о договорённости с «Коринтиансом» об аренде Алберто.