В «Зените» не стали опровергать информацию, что в обмен на Алберто придёт вратарь

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб обменяет нападающего Юри Алберто на двух футболистов бразильского «Коринтианса».

«В сделку по Алберто может быть включён вратарь «Коринтианса» Иван и ещё один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» может обменять нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса». 

СМИ сообщали, что футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр в «Коринтиансе». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о договорённости с «Коринтиансом» об аренде Алберто.

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