В «Зените» опровергли информацию о договорённости с «Коринтианс» об аренде Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе нападающего санкт-петербургского клуба Юри Алберто на правах аренды в «Коринтианс».

«Правда ли, что «Коринтианс» договорился с «Зенитом» о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По информации СМИ, футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр. Срок соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Медведев высказался о будущем Алберто в клубе после решения ФИФА.