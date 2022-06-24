В «Зените» опровергли информацию о договорённости с «Коринтианс» об аренде Алберто
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«Правда ли, что «Коринтианс» договорился с «Зенитом» о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда», — цитирует Медведева «Чемпионат».
По информации СМИ, футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр. Срок соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее Медведев высказался о будущем Алберто в клубе после решения ФИФА.