Гендиректор «Зенита» прокомментировал будущее Алберто в клубе
- РИА Новости
«Вернётся ли Юри Алберто в «Зенит»? Рассматривается вариант двухсторонней аренды сроком на один год», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Напомним, что 21-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».
Ранее Медведев высказался о возможном интересе команды к нападающему «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.