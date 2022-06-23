Гендиректор «Зенита» прокомментировал будущее Алберто в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе после решения Международной федерации футбола (ФИФА).

«Вернётся ли Юри Алберто в «Зенит»? Рассматривается вариант двухсторонней аренды сроком на один год», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».

Ранее Медведев высказался о возможном интересе команды к нападающему «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.