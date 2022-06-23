Медведев: «Зенит» не делал предложения «Крыльям Советов» по Зиньковскому
- РИА Новости
«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», — цитирует Медведева Sport24.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.
СМИ также сообщили об интересе «Спартака» к Зиньковскому.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» Зиньковский будет получать около 6 млн рублей в месяц.