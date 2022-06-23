Медведев: «Зенит» не делал предложения «Крыльям Советов» по Зиньковскому

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном интересе команды к нападающему «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.
Медведев: «Зенит» не делал предложения «Крыльям Советов» по Зиньковскому
  • РИА Новости

«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», — цитирует Медведева Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

СМИ также сообщили об интересе «Спартака» к Зиньковскому.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» Зиньковский будет получать около 6 млн рублей в месяц.

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