Медведев: «Зенит» не делал предложения «Крыльям Советов» по Зиньковскому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном интересе команды к нападающему «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.

«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», — цитирует Медведева Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

СМИ также сообщили об интересе «Спартака» к Зиньковскому.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» Зиньковский будет получать около 6 млн рублей в месяц.