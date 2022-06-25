Кафельников — о снятии запрета на общение с тренером: ненужная затея

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников рассказал, как повлияет на игру разрешение теннисистам совещаться с тренерами на корте.
Кафельников — о снятии запрета на общение с тренером: ненужная затея
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«У меня нет однозначного ответа на вопрос, хорошо это или плохо. Будь я игроком на данный момент, то выступал бы против данного решения. Поскольку теннис всегда был индивидуальным видом спорта, в котором соревнуются два игрока. Для этого формата существуют другие соревнования, например, Кубок Дэвиса. Там тренер может сидеть на скамейке. А здесь немного другая история. Это индивидуальные турниры. И вся их прелесть в том, что спортсмены определяют сильнейшего один на один. Зрелищность это не повысит. Ненужная затея», — сказал RT Кафельников.

Ранее Михаил Южный заявил, что общение с тренером даст дополнительный экшн для зрителей.

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