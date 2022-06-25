Южный: общение с тренером даст дополнительный экшен для зрителей

Михаил Южный рассказал, к чему может привести разрешение теннисистам совещаться с тренерами на корте.

«Был язык жестов. Кто хотел поговорить с наставником, тот это спокойно делал. Поэтому ничего глобально не изменится. Просто будет узаконено правилами. Возможно, зрителям станет интереснее, появится дополнительный экшен. Потому что за многими тренерами действительно интересно наблюдать. Услышать, что именно он говорит, как подсказывает, реагирует», — отметил Южный в интервью RT.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев сделал прогноз, кто станет победителем Уимблдонского турнира.