Фетисов заявил, что в НХЛ сохранили спортивный принцип, в отличие от МОК

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выступления российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Лига бизнеса НХЛ, в отличие от МОК, сохраняет спортивный принцип. Что же касается наших ребят в НХЛ, то мы, конечно, переживаем и болеем за них. Не важно, кто выигрывает или проигрывает. Да и в целом это правильно, когда руководство НХЛ несёт правильное отношение к спортивным принципам», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Фетисов поделился мнением о возможности получить моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.