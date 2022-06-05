Источник: Степанова тренируется в Австрии отдельно от сборной России по лыжным гонкам
- Gettyimages.ru
- © DeFodi Images
Об этом сообщает Sport24.
Отмечается, что 21-летняя лыжница начинала подготовку к новому сезону с группой Егора Сорина, но досрочно завершила тренировки и покинула сбор.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Степанова рассказала, как можно популяризировать лыжный спорт.