Источник: Степанова тренируется в Австрии отдельно от сборной России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова тренируется в австрийском Рамзау отдельно от сборной России по лыжным гонкам.

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что 21-летняя лыжница начинала подготовку к новому сезону с группой Егора Сорина, но досрочно завершила тренировки и покинула сбор.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Степанова рассказала, как можно популяризировать лыжный спорт.