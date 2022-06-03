Хоккеист Грицюк рассказал о главных разочарованиях в сезоне-2021/22

Нападающий сборной России по хоккею и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о главных разочарованиях в сезоне-2021/22.

«Я не отделяю свои результаты от командных, поскольку каждый делает всё для победы. Поэтому был недоволен тем, что в финале Олимпиады не смог забить, сравнять счёт и сохранить нас в игре. Расстроило поражение от «Металлурга» в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина: мы не забросили ни одной шайбы, хотя моменты имелись», — заявил Грицюк в интервью RT.

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