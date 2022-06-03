Быков: возвращение Радулова — очень хороший рекламный шаг для КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал подписание контракта между «Ак Барсом» и Александром Радуловым.

«Я очень рад возвращению Александра в КХЛ. Такой переход не только привлекает внимание болельщиков, но также может стать примером для молодёжи команды, в которую он пришёл. Ему есть, что передать молодёжи, и для раздевалки это очень хорошее подспорье», — приводит слова Быкова РИА Новости.

По его мнению, возвращение Радулова является позитивным фактором. Он также подчеркнул, что на данный момент нужно уделять больше внимания развитию российского хоккея и меньше связываться с американской лигой.

«Возвращение Радулова — это очень хороший рекламный шаг для КХЛ, и это хороший знак для других ребят, которые захотят вернуться в КХЛ», — заключил Быков.

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона. 31 мая агент Радулова Юрий Николаев сообщил, что Александр заключил контракт с «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что Радулов получит 200 млн рублей за сезон в «Ак Барсе».