Радулов получит 200 млн рублей за сезон в «Ак Барсе»

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов заработает 200 млн рублей, включая бонусы, за сезон в казанской команде.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что большую часть этой суммы составляют бонусы.

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона. 31 мая агент Радулова Юрий Николаев сообщил, что Александр заключил контракт с «Ак Барсом».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Радулова в «АК Барс».