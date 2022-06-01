Гаджиев: причина увольнения Кержакова может быть не связана с результатом

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Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с главным тренером команды Александром Кержаковым.
Гаджиев: причина увольнения Кержакова может быть не связана с результатом
  • РИА Новости

«Сезон Кержакова в «Нижнем Новгороде» надо оценивать как успешный. Причина увольнения может быть не связана с результатом. Значит, какие-то противоречия, конфликты внутри клуба, нет взаимопонимания с руководством. Причин может быть много. Кержаков ушёл из клуба не по спортивным причинам», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и команде. Однако позже клуб опроверг эту информацию.

Ранее Кержаков рассказал, что находится на начальной стадии обсуждения нового контракта с клубом.

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