Кержаков рассказал, что ведёт переговоры с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, что находится на начальной стадии обсуждения нового контракта.
Кержаков рассказал, что ведёт переговоры с «Нижним Новгородом»
  • globallookpress.com

«Мы лишь на начальной стадии обсуждения», — приводит слова Кержакова РИА Новости.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и команде. Однако позже клуб опроверг эту информацию.

Ранее Кержаков заявил, что клуб не продлил с ним контракт.

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