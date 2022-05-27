«РБ Спорт»: Галактионов возглавит «Нижний Новгород»

Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов возглавит клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород».

38-летний тренер будет совмещать посты в сборной и клубе, сообщает «РБ Спорт».

«В ближайшее время РФС сделает заявление о моём ближайшем будущем», — сказал Галактионов.

Он сменит на посту главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что Галактионов возглавил клуб РПЛ.