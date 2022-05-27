«РБ Спорт»: Галактионов возглавит «Нижний Новгород»
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38-летний тренер будет совмещать посты в сборной и клубе, сообщает «РБ Спорт».
«В ближайшее время РФС сделает заявление о моём ближайшем будущем», — сказал Галактионов.
Он сменит на посту главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.
«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место.
Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что Галактионов возглавил клуб РПЛ.