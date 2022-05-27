Казаков: Галактионов возглавил клуб РПЛ

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Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Казаков: Галактионов возглавил клуб РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Галактионов возглавил один из клубов РПЛ. Какой? Сразу хочется связать его с «Динамо» — потому что динамовец, потому что работал в молодёжной сборной с теми, кто сейчас есть в основе «Динамо» и кто может там оказаться. Но точно ли Михаил идёт именно туда?» — написал Казаков в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что Галактионовым интересовался клуб, который вёл борьбу за выживание в РПЛ. По словам Казакова, в скором времени всё станет известно.

По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее «Динамо» обратилось к болельщикам на фоне слухов о скором уходе Сандро Шварца.

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