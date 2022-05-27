«Динамо» обратилось к болельщикам на фоне слухов о скором уходе Шварца

Пресс-служба «Динамо» выступила с обращением к своим болельщикам.

«Поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном — на успешном завершении сезона. Обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году — всё это будет уже после 29 мая», — говорится в заявлении пресс-службы.

По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Вячеслав Колосков назвал большой потерей возможный уход Шварца из «Динамо».