Кержаков: на данный момент я не продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что клуб не продлил с ним контракт.

«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ранее в «Нижнем Новгороде» опровергли назначение Галактионова на пост главного тренера.

СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Ранее Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».