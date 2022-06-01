Кержаков: на данный момент я не продлил контракт с «Нижним Новгородом»
- globallookpress.com
«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Ранее в «Нижнем Новгороде» опровергли назначение Галактионова на пост главного тренера.
СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.
«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.
Ранее Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».