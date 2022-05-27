Кержаков — о назначении Галактионова тренером «Нижнего Новгорода»: спросите у руководства

Александр Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Покидаю ли я «Нижний»? Я думаю, что на этот счёт вам лучше спросить у руководства клуба. У меня отпуск — разговаривайте с руководством», — цитирует Кержакова Sport24.

Ранее в «Нижнем Новгороде» опровергли назначение Галактионова на пост главного тренера.

СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что Галактионов возглавил клуб РПЛ.