В «Нижнем Новгороде» опровергли назначение Галактионова на пост главного тренера 

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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.
В «Нижнем Новгороде» опровергли назначение Галактионова на пост главного тренера 
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«У Александра Кержакова сейчас действующий контракт с клубом. Решения по смене главного тренера у «Нижнего Новгорода» нет», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и клубе. 

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил место в элитном дивизионе.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что Галактионов возглавил клуб РПЛ.

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