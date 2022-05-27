В «Нижнем Новгороде» опровергли назначение Галактионова на пост главного тренера 

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

«У Александра Кержакова сейчас действующий контракт с клубом. Решения по смене главного тренера у «Нижнего Новгорода» нет», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

СМИ сообщали, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Галактионов возглавит «Нижний Новгород». 38-летний специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил место в элитном дивизионе.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что Галактионов возглавил клуб РПЛ.