Червиченко: у Свитолиной и Ястремской интеллект на уровне ящерицы
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«Свитолина что-то вякает, Ястремская — у них интеллект на уровне ящерицы. И то ящерицы, наверное, больше соображают. Люди из спорта, наоборот, должны спорт использовать для примирения, а не для выяснения политических споров», — цитирует Червиченко РИА Новости.
Элина Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Свитолину «никем».
Дмитрий Губерниев заявил, что Свитолина слишком много берёт на себя.