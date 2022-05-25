Червиченко: у Свитолиной и Ястремской интеллект на уровне ящерицы

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал украинских теннисисток Элину Свитолину и Даяну Ястремскую за слова о российских спортсменах.

«Свитолина что-то вякает, Ястремская — у них интеллект на уровне ящерицы. И то ящерицы, наверное, больше соображают. Люди из спорта, наоборот, должны спорт использовать для примирения, а не для выяснения политических споров», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Элина Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Свитолину «никем».

Дмитрий Губерниев заявил, что Свитолина слишком много берёт на себя.