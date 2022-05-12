Тарпищев — Свитолиной: за любое высказывание россиян могут снять с соревнований

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил украинской спортсменке Элине Свитолиной, которая призвала российских и белорусских теннисистов обозначить свою позицию по Украине.

«Не надо обращать внимание, это не только моё мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас всё нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Вместе с тем первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее Свитолина обратилась к теннисистам из России и Белоруссии по поводу ситуации на Украине.