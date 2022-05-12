Губерниев — о высказывании Свитолиной: слишком много берёт на себя

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обращение украинки Элины Свитолиной к теннисистам из России и Белоруссии.
Губерниев — о высказывании Свитолиной: слишком много берёт на себя
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Честно говоря, всё равно, что думает спортсмен. Я даже больше скажу: всё равно, плохой он или хороший. Дело спортсмена — выступать. А высказываться это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Свитолина призвала российских и белорусских теннисистов обозначить свою позицию по Украине. 

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев — заявил, что россиян могут снять с соревнований из-за каких-либо высказываний по поводу политической ситуации в мире.

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