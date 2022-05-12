Губерниев — о высказывании Свитолиной: слишком много берёт на себя

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обращение украинки Элины Свитолиной к теннисистам из России и Белоруссии.

«Честно говоря, всё равно, что думает спортсмен. Я даже больше скажу: всё равно, плохой он или хороший. Дело спортсмена — выступать. А высказываться это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Свитолина призвала российских и белорусских теннисистов обозначить свою позицию по Украине.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев — заявил, что россиян могут снять с соревнований из-за каких-либо высказываний по поводу политической ситуации в мире.