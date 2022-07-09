«Возраст — это просто цифра»: пять спортсменов, добившихся невероятных успехов после 35 лет

Некоторые спортсмены добиваются успехов ещё в юности и достаточно быстро заканчивают карьеру, потеряв мотивацию. Чаще всего это происходит в фигурном катании и гимнастике. Но есть атлеты, которые раскрываются довольно поздно и проживают долгую и блистательную жизнь в спорте. Пять историй спортивного долголетия, одна из которых пишется до сих пор, — в материале RT.

Оскар Сван (Швеция), стрельба

Родившийся в октябре 1847 года Оскар Сван известен как старейший чемпион и призёр в истории Олимпийских игр, чей рекорд вряд ли когда-нибудь будет побит. Впервые он выступил на Олимпиаде-1908, когда ему шёл седьмой десяток. Швед специализировался на стрельбе по «бегущему оленю» — движущейся мишени, исполненной в виде этого животного в натуральную величину.

Согласно правилам, мишень с нанесёнными на неё тремя концентрическими кольцами появлялась из-за укрытия и в течение четырёх секунд двигалась с постоянной скоростью по открытому участку протяжённостью 23 метра, а затем скрывалась из виду. «Олень» перемещался поочерёдно справа налево и слева направо, а спортсмену нужно было поразить его с расстояния примерно в 100 метров, делая по одному или два выстрела за пробег.

Оскар Сван, с юных лет занимавшийся охотой, сумел выиграть бронзу двойными выстрелами, а также золото одиночными. Ещё одну победу он одержал в командном первенстве одиночными. Причём чемпионом в последнем виде также стал его 28-летний сын Альфред.

Также по теме Стрелок почтенного возраста: 100 лет назад Оскар Сван стал самым возрастным призёром Олимпийских игр в истории Ровно 100 лет назад шведский стрелок Оскар Сван стал самым возрастным призёром в истории Олимпийских игр. В свои 72 года он выиграл...

Однако в тот раз швед не стал старейшим чемпионом Игр, поскольку ирландец Джошуа Миллнер, победивший в соревнованиях по стрельбе из произвольной винтовки на 1000 ярдов, родился на несколько месяцев раньше него.

Даже находясь в преклонном возрасте, Сван не собирался оставлять спорт. И спустя четыре года, победив в составе шведской сборной в стрельбе по «бегущему оленю», завоевал неофициальный титул старейшего олимпийского чемпиона в истории. Ему было 64 года и 258 дней — этот рекорд не побит до сих пор.

Поразительно, но Оскар выступил и на следующих Играх в 1920-м (Олимпиаду-1916 отменили из-за Первой мировой войны), добавив к списку своих наград серебряную медаль и оказавшись старейшим призёром ОИ в истории. Эту медаль он завоевал в 72 года и 280 дней. Правда, Сван-старший не признавал никаких наград, кроме золотых — серебряные и бронзовые он просто выбрасывал или дарил первому встречному.

Швед планировал выступить и на Играх 1924 года, но заболел, и в Париж поехал только его сын, который завоевал там две бронзы и серебро. Всего отец и сын Сваны принесли стране 15 наград ОИ, что делает их самой титулованной династией в истории олимпийского движения.

Элизабета Липа (Румыния), академическая гребля

В свою очередь, звание самой титулованной гребчихи в истории Игр носит Элизабета Липа, на счету которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды. Румынка приняла участие в шести Олимпиадах, а разница между первой и последней победами на главных стартах четырёхлетия составила рекордные 20 лет.

В греблю девушка пришла довольно поздно — в 16 лет, и спустя всего год её пригласили в сборную, за которую Элизабета выступала почти четверть века.

Своё первое золото она завоевала в Лос-Анджелесе в 1984 году в соревновании двоек. Четыре года спустя в Барселоне румынка выиграла финальный заезд в одиночке, но успешнее всего складывались её выступления в составе восьмёрки — в этом виде она взяла три олимпийских титула.

Последняя победа Липы состоялась в 2004 году в Афинах. На тот момент ей было почти 40 лет, что позволило румынке стать самой возрастной олимпийской чемпионкой в истории гребли. Этот рекорд не побит до сих пор. Интересно, что, выступая в столице Греции, спортсменка ждала второго ребёнка. После афинского триумфа Элизабета объявила о завершении спортивной карьеры.

В 2008 году румынка удостоилась самой престижной награды в гребном спорте — медали Томаса Келлера. Она вручается Всемирной федерацией гребли за выдающуюся международную карьеру.

Кристин Армстронг (США), велоспорт

До прихода в велоспорт Кристин Армстронг занималась плаванием и бегом на длинные дистанции, а также триатлоном. Спорт не был её основным занятием, долгое время параллельно с тренировками американка работала директором бассейна. В 2001 году, когда девушке было 27 лет, ей поставили диагноз остеоартрит бёдер и запретили бегать на высоком уровне. Казалось, после этого она должна была окончательно распрощаться со спортом, но Кристин не захотела завершать карьеру и переключилась на велогонки.

И её восхождение получилось ошеломляющим. Армстронг трижды победила на чемпионате США в шоссейных велогонках и в 2004 году отправилась на свою первую Олимпиаду — ей было 31. На дебютных Играх Кристин заняла восьмое место, а первое олимпийское золото завоевала четыре года спустя в Пекине. Причём победу в гонке с раздельного старта она одержала через два дня после 35-го дня рождения.

После этого Армстронг сообщила, что хочет посвятить время семье и родить ребёнка. Её сын Лукас появился на свет в 2009 году, а уже в конце 2010-го она объявила, что возвращается к соревнованиям и будет готовиться к Олимпиаде в Лондоне. И камбэк получился впечатляющим: Кристин защитила свой титул в «разделке» и стала самой возрастной гонщицей, побеждавшей на Играх на этой дистанции. Ей было 38 лет 11 месяцев и 21 день.

Однако и на этом американка не остановилась. Она сделала трёхлетний перерыв в карьере, а в апреле 2015-го вышла на старт Панамериканского чемпионата с целью вновь пробиться в олимпийскую сборную. Однако из-за неразберихи с отборочным регламентом осталась за бортом команды. Но уже через месяц Армстронг взяла свою коронную «разделку» на чемпионате США и обеспечила себе поездку в Рио-де-Жанейро.

Её третий олимпийский триумф случился за сутки до 43-летия, что позволило Кристин стать самой возрастной велосипедисткой, когда-либо побеждавшей на Играх, и первой — завоевавшей три золота в одной и той же дисциплине.

Николас Сантос (Бразилия), плавание

Именитый бразилец Николас Сантос начал заниматься плаванием в три года, а на чемпионате мира впервые выступил больше 20 лет назад — в 2001 году, когда многие из его нынешних соперников ещё и не помышляли о серьёзных занятиях спортом. В начале карьеры Сантос совмещал выступления кролем и баттерфляем, а первые медали завоевал в 2004 году на чемпионате мира на короткой воде в Индианаполисе — бронзу на «полтинике» и серебро в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем.

На Игры в Пекине спортсмен отобрался на дистанции 50 метров вольным стилем, но добрался лишь до полуфинала. Такие результаты не слишком устраивали амбициозного бразильца, поэтому он решил больше не распыляться и сосредоточиться на одной дистанции — «полтинике» баттерфляем.

В сентябре 2009-го Сантос установил на ней рекорд Северной и Южной Америк — 22,87 секунды. Пловцу на тот момент было уже 29 лет, но, как оказалось, именно с этого момента начался его расцвет в спорте. В 2012-м году он впервые стал чемпионом мира на короткой воде на своей коронной дистанции, а два года спустя добавил в копилку ещё две золотых медали ЧМ в 25-метровом бассейне — в комплексной и смешанной комбинированной эстафетах.

Успехи бразильца в полноценном бассейне выглядят несколько скромнее, но всё же впечатляют: на его счету два серебра и бронза, завоёванные в 35, 37 и 39 лет соответственно. Кроме того, в 2018-м году он обновил рекорд Америк на дистанции 50 метров баттерфляем на длинной воде — 22,60 секунды.

Но особняком в обширном перечне наград Сантоса стоят две золотые награды последних чемпионатов мира на короткой воде. Когда в 2018 году Николас выиграл «полтинник» в Ханчжоу, он стал самым возрастным чемпионом планеты в плавании. Спортсмену было 38 лет, 10 месяцев и 2 дня.

А три года спустя, на перенесённом из-за пандемии коронавируса чемпионате мира в Абу-Даби, бразилец ещё раз потряс публику, одержав победу на своей коронной дистанции в возрасте 41 года, 10 месяцев и 6 дней. Он опередил 25-летнего Дилана Картера из Тринидада и Тобаго и 30-летнего итальянца Маттео Риволту. Причём оба в финале установили национальные рекорды. После финиша Сантос отметил, что своим результатом в очередной раз доказал: «Возраст — это просто цифра».

Кроме того, в октябре 2018 года на этапе Кубка мира в Будапеште Сантос установил ещё и мировой рекорд на короткой воде, преодолев 50 метров баттерфляем за 21,75 секунды. В 2021-м венгр Себастьян Сабо сумел лишь повторить его достижение на чемпионате Европы.

Сейчас бразильцу уже 42, но он, похоже, не собирается завязывать со спортом. В начале апреля 2022 года на турнире Brazil Swimming Trophy он показал лучший результат сезона в мире в 50-метровом бассейне (22,73 секунды), а на прошедшем в июне чемпионате мира на длинной воде завоевал серебро (22,78), уступив только американцу Калебу Дресселу (22,57).

Мерлин Отти (Ямайка), лёгкая атлетика

Мерлин Отти — одна из самых титулованных легкоатлеток в истории. На её счету 14 медалей чемпионатов мира, девять олимпийских наград, а также множество призовых мест на Панамериканских играх, Играх содружества и мировых первенствах в помещении. Недаром её называли Королевой беговой дорожки.

Она была яркой звездой своего вида спорта на протяжении всей карьеры, но спортивная фортуна оказалась к ней несправедлива — завоевав практически все возможные титулы в лёгкой атлетике, она так ни разу и не стала олимпийской чемпионкой.

Будущая спортсменка родилась в семье ямайского фермера и акушерки и была четвёртым из семерых детей. В школе она часто принимала участие в местных соревнованиях, во время которых бегали босиком. Мать подарила девочке руководство по технике бега, но серьёзно заниматься атлетикой она начала только в 1979 году после поступления в Университет Небраски в США и попадания в студенческую сборную.

В том же году состоялся её первый крупный старт — Панамериканские игры, где Мерлин неожиданно для многих завоевала бронзовую медаль. А год спустя она заняла третье место на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Москве — и стала первой англоговорящей женщиной из Карибского региона, получившей такую награду.

После этого в карьере Отти были ещё пять бронзовых и три серебряных медали Игр. Как никогда близка к победе она была в 1996 году в Атланте, где на стометровке финишировала одновременно с Гейл Диверс. Но, изучив фотофиниш, судьи отдали золото американке с преимуществом в пять тысячных секунды.

Последнюю награду Игр ямайская бегунья завоевала в 2000 году в Сиднее в возрасте 40 лет 4 месяцев и 20 дней. Но карьеру после этого не закончила, и, сменив гражданство на словенское, спустя четыре года выступила ещё и в Афинах. Там 44-летняя атлетка дошла до полуфинала на дистанции 100 метров. А за год до этого на чемпионате мира в закрытых помещениях заняла четвёртое место на дистанции 60 метров, которое спустя восемь лет трансформировалось в бронзовую медаль после дисквалификации за допинг украинки Жанны Пинтусевич-Блок.

В 46 лет Отти приняла участие в чемпионате Европы-2006, на котором заняла пятое место в полуфинале стометровки. А в 2008 году ей не хватило 0,28 секунды, чтобы квалифицироваться на свою восьмую Олимпиаду. После этого Отти сконцентрировалась на эстафете 4 x 100 и выступила на двух чемпионатах Европы в 2010-м и 2012-м годах.

У спортсменки была мечта попасть на Игры в Лондоне, но словенская четвёрка заняла лишь 22-е место в мировом рейтинге, а для отбора нужно было войти в топ-16. С 2012-го прославленная бегунья не выходила на старт официальных соревнований.