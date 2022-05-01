Дни рождения Валиевой и Синициной и милые фото сына Транькова и Волосожар: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева отпраздновала свой 16-й день рождения на закрытой вечеринке в кругу близких друзей, а Викторию Синицину поздравили с 27-летием во время шоу «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина назвала Евгению Медведеву лучшей фигуристкой мира, а Анастасия Максимова заявила, что Анна Щербакова заслужила олимпийское золото своей стойкостью. Тем временем Татьяна Волосожар показала фото 11-месячного сына Теодора. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Дни рождения

Сразу две звезды отечественного фигурного катания отпраздновали дни рождения на этой неделе. Во вторник, 26 апреля, 16 лет исполнилось олимпийской чемпионке Камиле Валиевой. Одним из первых спортсменку поздравил президент России Владимир Путин, проводивший в этот день торжественную встречу с победителями пекинских Игр. Он отметил, что Камила вывела свой вид спорта «на высоту настоящего искусства», а также посоветовал ей не обращать внимания на завистников.

«Всё, что не связано со спортом, надо отбросить... Иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут, сто процентов, абсолютно точно. Здесь главное — характер. А у тебя всё есть», — подчеркнул глава государства.

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Во время приёма Валиева познакомилась с олимпийской чемпионкой в лыжных гонках Вероникой Степановой, и они даже станцевали вальс в одном из залов Кремля. После этого лыжница извинилась перед Камилой за свои резкие слова, сказанные в её адрес после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

«Была не права! Если хотите знать, это чуть ли не единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И ещё это урок на будущее — стройнее формулировать мысли. Станем ли мы Камилой друзьями? Она очень интересная, несколько часов в Кремле нас сдружили, но тренировочный график нам вряд ли позволит часто встречаться. Во всяком случае она классная, и в ней сразу виден атлет самого высокого уровня!» — написала Степанова в Telegram-канале.

Одна из лучших подруг Валиевой, танцовщица Ева Уварова, подготовила для фигуристки особый подарок — пятиминутный ролик, в котором Камилу поздравили многие звёзды спорта и шоу-бизнеса, в том числе хореограф Егор Дружинин, популярный певец Кристиан Костов, гимнастки Ангелина Мельникова и Лала Крамаренко.

И, конечно, не обошлось без праздничной вечеринки, на которую пришли Евгения Медведева, Анастасия Скопцова, Елизавета Худайбердиева, Морис Квителашвили. Также среди приглашённых был певец Ваня Дмитриенко, который подарил девушке огромного плюшевого медведя и несколько своих песен. Кроме того, гости исполнили для именинницы яркие танцевальные номера и спели в караоке.

По окончании праздника Камила поделилась в Telegram-канале фотографией, которую лаконично подписала: «Просто спасибо».

Также Валиева на этой неделе успела побывать в эфире телепередачи «Доброе утро» на Первом, принять участие в приёме мэра Москвы Сергея Собянина, а также выступить на шоу Этери Тутберидзе в Ташкенте. И наконец после насыщенного событиями апреля фигуристка получила время на отдых.

«Совсем скоро еду в долгожданный отпуск. Впереди отдых и приятное время с близкими. Летим в Дубай», — поделилась Камила с подписчиками в соцсетях.

Ещё одна именинница этой недели — Виктория Синицина. Свой день рождения фигуристка отпраздновала в Ташкенте, где так же, как и Валиева, выступала в шоу «Чемпионы на льду». Она призналась, что даже прослезилась, когда по окончании выступления весь зал стал скандировать «С днём рождения!».

«Не могу поверить, что этой крошке в зеркале уже 27 лет. Как это возможно! Я ощущаю себя где-то на 20. Но в то же время я осознаю, что прошла огромный путь и добилась того, о чём мечтала», — написала Вика в своём Telegram-канале.

Она поблагодарила за поддержку родителей и близких людей, в том числе партнёра Никиту Кацалапова. Синицина назвала его своим главным мотиватором, опорой и надёжным плечом.

«Не представляете, насколько я им дорожу», — подчеркнула фигуристка.

Кацалапов в свою очередь заверил, что готов и впредь помогать и поддерживать Вику как в спорте, так и за его пределами. Также он назвал их совместную карьеру «сплошным счастьем» и «американскими горками» одновременно.

«Ты самая лучшая, и я бесконечно счастлив, что ты есть в моей жизни! Оставайся собой, несмотря ни на что, ведь впереди ещё много интересного. И знай, что я всегда рядом и сделаю всё, чтобы ты была счастлива!» — написал двукратный олимпийский чемпион.

Легендарная Чусовитина сфотографировалась с Медведевой

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина побывала на ледовом шоу Тутберидзе в Ташкенте, а после его окончания сфотографировалась с Евгенией Медведевой.

«Обожаю. Это лучшая фигуристка всей планеты», — подписала снимок Чусовитина.

Отдельно легендарная гимнастка сфотографировалась и с прославленным тренером Этери Тутберидзе, подписав этот снимок: «Мечты сбываются». Также она поделилась ещё одним фото, на котором, помимо Медведевой, запечатлены Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачёва.

Российская гимнастка-художница Анастасия Максимова также призналась в интересе к фигурному катанию. Она рассказала, как эмоционально переживала ошибки Валиевой во время исполнения произвольной программы на Играх в Пекине.

«Смотрела и плакала, когда Камила падала. Думала: как же так? Трудно судить, почему у неё не получилось справиться. Думаю, ей как спортсменке не хватило какой-то силы духа выдержать. Может, не хватило опыта или поддержки», — предположила олимпийская чемпионка 2016 года в групповом многоборье.

Максимова призналась, что очень хорошо понимает чувства Александры Трусовой, которая заняла второе место.

«Но знаете, мне показалось, что Аня Щербакова тогда просто была лучше. Она была увереннее. Вышла, и было видно: вот олимпийская чемпионка. Саша — молодец, она безумно крутая, но, на мой взгляд, она проиграла не потому, что судьи поставили Щербакову первой. Я не смыслю в этих пируэтах-тулупах и так далее, но Аня вышла на первую программу — не дрогнула. Вышла на вторую — не дрогнула. Потому и получила золотую медаль», — цитирует гимнастку «Матч ТВ».

Рудковская ждёт Трусову на Играх в Милане

Яна Рудковская в свою очередь выразила уверенность, что Трусова не завершит спортивную карьеру, а продолжит путь в новом олимпийском цикле.

«Я более чем уверена, что Сашина олимпийская финальная песенка ещё не спета. Зная хорошо эту девочку, могу сказать, что она доедет до второй своей Олимпиады и прыгнет весь запланированный ею контент! Считаю, что она единственная способна на 100% нарушить устоявшуюся систему у девочек штаба Этери Тутберидзе заканчивать большой спорт максимум в 20 лет», – написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Супруга Евгения Плющенко возмутилась тем, что ни одна из российских фигуристок не попала в список Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет». Внимания журнала удостоился лишь Марк Кондратюк, и известный продюсер назвала это несправедливостью. Она предположила, что, помимо Трусовой, продолжат карьеру и Камила Валиева, и Анна Щербакова, а также напомнила про подрастающих юниорок. По мнению Рудковской, первая десятка российских фигуристок сможет легко обыгрывать любую из конкуренток.

«Следующие сезоны фигурное катание в России будет недосягаемо для всего мира!» — заключила продюсер.

Бонд — Волосожар-Траньков

Олимпийская чемпионка Сочи Татьяна Волосожар поделилась во «ВКонтакте» фотографиями сына Тео, которому в конце мая исполнится год. Малыш запечатлён в солнцезащитных очках в стиле агента 007.

«Бонд, Джеймс Бонд. Или точнее: Волосожар-Траньков, Теодор Волосожар-Траньков», — подписала снимок бывшая фигуристка.

А несколькими днями ранее она опубликовала пост, в котором посетовала на непонимание со стороны подписчиков. Она рассказала, что хочет делиться в соцсетях своими мыслями, но часто останавливает себя, так как понимает: «что бы ты ни написал, всё равно половина людей будет недовольна».

«Говоришь — плохо. Молчишь — плохо. Много говоришь — надо меньше. Мало говоришь — что, тебе сказать нечего? Я не 100 рублей, долларов или евро, чтобы нравиться всем. Я спортсменка, мама, жена, но главное — человек. Обычный человек. Со своими размышлениями, желаниями, заботами и взглядами. И мне не нужно вешать их на себя, как транспарант, чтобы все могли прочитать. Потому что они для меня в первую очередь, не для кого-то», — призналась Волосожар.