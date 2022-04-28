Рудковская возмутилась, что Трусова, Валиева и Щербакова не вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30»

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Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на то, что ни одна российская фигуристка не попала в лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» от Forbes.
Рудковская возмутилась, что Трусова, Валиева и Щербакова не вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30»
  • РИА Новости

«Насчёт девочек я абсолютно не согласна, что их нет в рейтинге. Я уверена, что олимпийская финальная песенка Трусовой ещё не спета. Очень хочется, чтобы и Валиева осталась олимпийской чемпионкой в команднике. Щербакова не только боец, но и самая загадочная для меня фигуристка!» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

По мнению Рудковской, Forbes рано списал со счетов учениц Тутберидзе. Она добавила, что у каждой из фигуристок есть мотивация продолжить карьеру и выступить на ещё одних Олимпийских играх.

Напомним, что из фигуристов в лонг-лист вошёл только олимпийский чемпион в команднике Марк Кондратюк.

На Олимпиаде-2022 в женском одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, а серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвёртое место в индивидуальных соревнованиях, но стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Ранее Камила Валиева с размахом отметила своё 16-летие.

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