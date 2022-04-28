Рудковская возмутилась, что Трусова, Валиева и Щербакова не вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30»
- РИА Новости
«Насчёт девочек я абсолютно не согласна, что их нет в рейтинге. Я уверена, что олимпийская финальная песенка Трусовой ещё не спета. Очень хочется, чтобы и Валиева осталась олимпийской чемпионкой в команднике. Щербакова не только боец, но и самая загадочная для меня фигуристка!» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.
По мнению Рудковской, Forbes рано списал со счетов учениц Тутберидзе. Она добавила, что у каждой из фигуристок есть мотивация продолжить карьеру и выступить на ещё одних Олимпийских играх.
Напомним, что из фигуристов в лонг-лист вошёл только олимпийский чемпион в команднике Марк Кондратюк.
На Олимпиаде-2022 в женском одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, а серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвёртое место в индивидуальных соревнованиях, но стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.
Ранее Камила Валиева с размахом отметила своё 16-летие.