Кармен Медведевой, признание Трусовой и планы Щербаковой: чем запомнилось шоу Этери Тутберидзе в Москве

Лучшие российские фигуристы приняли участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Москве. Многие из них показали новые программы. Евгения Медведева предстала в образе цыганки Кармен, а Морис Квителашвили — героя Джима Керри в фильме «Маска». Александра Трусова примерила повседневный стиль одежды и откаталась под песню Ёлки. А Анна Щербакова и Михаил Коляда намекнули, что не собираются завершать карьеры. Чем запомнилось шоу прославленного тренера — в материале RT.

Сезон ледовых шоу в России продолжился выступлением труппы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве. В столичном «Мегаспорте» собрался внушительный состав участников, включая героев последней Олимпиады Анну Щербакову и Камилу Валиеву, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Александру Трусову, а также звёзд предыдущих Игр — Евгению Медведеву и Алину Загитову.

Сальхов Медведевой и лутц Загитовой

Большой резонанс вызвало выступление серебряной призёрки Игр — 2018 в образе Кармен, о котором фигуристка, как она потом призналась, мечтала уже семь лет. Медведева вышла на лёд в чёрно-красном платье, а также с веером в руках, и с большим энтузиазмом откатала всю программу. Правда, упала с тройного сальхова, но общее впечатление эта оплошность не испортила.

«Если честно, я заходила сейчас на этот тройной сальхов с полным ощущением, что я на этапе Гран-при. Занервничала, ножки подкосились. Страшно», — прокомментировала происшествие бывшая спортсменка.

Судя по всему, она не ожидала от себя такой реакции, так как обычно в шоу обходится без драмы — в этом и заключается прелесть показательных выступлений.

«Все как можно теплее встречают своих звёздочек, и это классно. Мне кажется, шоу для этого и созданы — для любви к спорту, к своим любимым спортсменам, к красивым платьям», — подчеркнула Медведева.

Алина Загитова, в свою очередь, показала номер под песню Манижи «Я». Олимпийская чемпионка вышла на лёд в чёрном наряде и успешно справилась с тройным лутцем в начале проката. Раньше она признавалась в соцсетях, что упорно работала над этим прыжком в течение месяца, и вот он, наконец, стал стабильно получаться.

Евгения Медведева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт". Дата события:13.04.2022

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Намёк Трусовой

Немало удивила зрителей «Мегаспорта» вице-чемпионка пекинских Игр Александра Трусова, которая представила абсолютно новую программу под песню Ёлки «Я не брошу на полпути». Для неё она выбрала лаконичный наряд: рваные джинсы, белая рубашка и голубой топ. Многие обратили внимание на символичность музыкального сопровождения. Саша будто бы дала ответ на вопрос о продолжении карьеры и дальнейших планах.

«Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно ни было, я дойду, дойду. Докажу себе, страху вопреки. Я не брошу на полпути», — гласит текст песни.

Показательно и то, что за весь номер фигуристка исполнила всего один прыжок, постаравшись продемонстрировать максимально красивое и артистичное катание.

«Когда программа не забита чрезмерным количеством прыжков и есть время показать хореографию, Саша завораживает катанием», — написал один из поклонников на спортивном форуме.

Впрочем, в прыжковом баттле по окончании основной программы Трусова всё же исполнила ряд прыжков, в том числе и тройной аксель, с которым сражается на протяжении всего сезона.

Планы Щербаковой и Коляды

Анна Щербакова вышла на лёд с полюбившимся фанатам показательным номером «Ангел» в необычном костюме, а также показала свою победную пекинскую программу «Мастер и Маргарита». Олимпийская чемпионка, в отличие от подруги по команде, о своих дальнейших планах высказывается вполне определённо.

По словам Ани, она продолжает спортивную карьеру, но пока не готова заниматься постановкой новых программ. После сезона шоу фигуристка планирует отправиться в отпуск и только потом заняться полноценной подготовкой. Сейчас же она, по собственному признанию, не осваивает никаких новых элементов и забросила работу над четверным риттбергером, хотя после Олимпиады делала это с энтузиазмом.

«Я его активно тренировала, но потом сосредоточилась на чистом прокате программы и больше не изучала. Не пошёл? На самом деле, он шёл хорошо. У некоторых бывает, что с первых попыток всё хорошо получается, но я всегда изучала все элементы довольно долго. Скажем так, когда у меня были планы на чемпионат мира, энтузиазма было больше», — сообщила спортсменка после шоу.

Дарья Усачёва пока ещё продолжает восстановление после травмы, но, тем не менее, также приняла участие в представлении. Конечно, она обошлась без прыжков, но её катание всё равно получилось завораживающим.

Камила Валиева продемонстрировала любимый многими «Аватар», а Михаил Коляда вышел на лёд в образе Щелкунчика. После шоу одиночник рассказал, что также планирует продолжать спортивную карьеру.

«В любом случае хочется кататься, а там уж как ситуация будет развиваться. Будем следить за всем этим, коррективы свои вносить. О программах на следующий сезон мы пока думаем. Моя любимая программа? Все! Всё, что я катаю, мне всё нравится. «Белый ворон» — очень значимая для меня программа. Может быть, мы оставим её на показательные», — рассказал Михаил.

Морис Квителашвили выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт". Дата события:13.04.2022

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Морис Квителашвили представил на суд московской публики новый показательный номер, в котором он предстаёт в виде главного героя фильма «Маска» с соответствующим зелёным гримом на лице.

«У меня давно была идея «Маски», ещё перед Джинном. Но всё никак не могли реализовать. Во второй раз я вообще не хотел краситься, но так получилось. У меня же вообще багаж не прилетел с чемпионата мира, две недели я без багажа. А там костюмы все, коньки. Я вот на старых коньках катаюсь», — поделился фигурист после выступления.

Не подвели зрителей Виктория Синицина и Никита Кацалапов, на одном дыхании откатавшие свой показательный номер. Напомним, что в начале апреля на шоу в Санкт-Петербурге Вика упала с поддержки, и фанаты сильно переживали за её самочувствие, но всё обошлось. Пара радует поклонников яркими прокатами и планирует делать это ещё долго: Вика и Никита также объявили о продолжении карьеры.

«Мы планируем, едем на сбор, это 100%. Всё будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет. Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды — показать, каких спортсменов теряет мир», — сказал Кацалапов после шоу.