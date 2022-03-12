Кубок Первого канала без Трусовой, Косторная на футболе и квады юных звёзд: что обсуждают в мире фигурного катания

Серебряная призёрка Олимпиады в Пекине Александра Трусова отказалась от участия в Кубке Первого канала, который пройдёт в конце марта в Саранске. Алёна Косторная побывала на матче чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Химками», а Тиффани Загорски улетела в Австралию — на родину своего партнёра. Евгения Тарасова и Владимир Морозов побывали на приёме у президента Татарстана, а юные спортсменки Вероника Жилина, Софья Титова и Аделия Петросян поразили поклонников изумительными четверными прыжками. О том, что обсуждают в мире фигурного катания, — в материале RT.

Кубок Первого канала без Трусовой

Обладательница серебряной медали пекинских Игр Александра Трусова не примет участия в Кубке Первого канала, который пройдёт в Саранске 25—27 марта. Об этом сообщили в Instagram официальной фан-группы со ссылкой на саму фигуристку. Причины решения не озвучиваются, но вряд ли это травма, потому что королева квадов регулярно выкладывает в Instagram фото и видео со льда. Так, недавно она побывала на ГУМ-Катке, где продемонстрировала шикарнейший кантилевер с развевающимися на ветру ярко-красными волосами.

Для соревнований в столице Мордовии, который организаторы не зря проводят почти одновременно с чемпионатом мира во французском Монпелье, Саша — значимая потеря. Но все остальные олимпийцы, а также Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева планируют в них участвовать.

В рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы поборются два коллектива.

После этого спортсмены традиционно разъедутся по всевозможным шоу, анонсы которых появляются уже сейчас. Так, в Москве запланирован фестиваль «Влюблённые в фигурное катание». Этери Тутберидзе проведёт гастрольный тур «Чемпионы на льду» в шести городах, а Евгений Плющенко покажет в Санкт-Петербурге представление «Союз чемпионов». Трусова выступит в шоу как предыдущего, так и нынешнего тренера, несмотря на напряжённые отношения между наставниками.

Косторная увлеклась футболом, а Загорски любуется на кенгуру

Алёна Косторная побывала на матче чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Химками». Фигуристка опубликовала фотографию со стадиона железнодорожников в своём Instagram.

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«Открываю для себя новые виды спорта. Пока не выбрала фаворита», — подписала она снимок, на котором изображена вместе с давним поклонником «Локо», одним из ведущих YouTube-канала «Ответь по-братски» Андреем Лапушкиным.

Тиффани Загорски тоже решила отвлечься от фигурного катания и отправилась на родину своего партнёра Джонатана Гурейро — в Австралию. Спортсменка побывала в знаменитом сиднейском зоопарке «Таронга» и поделилась в соцсетях фотографиями с кенгуру. Гурейро ей компанию не составил, а отправился на отдых в Испанию. На днях он также опроверг слухи о том, что пара якобы завершила спортивную карьеру.

«То, что сейчас у нас не активная фаза тренировок, не означает завершение карьеры. Сейчас межсезонье, есть возможность и время заняться здоровьем», — сказал фигурист.

Тарасова и Морозов на приёме у главы Татарстана

Серебряные призёры Олимпиады в Пекине в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов вместе с тренером Максимом Траньковым побывали на приёме у президента Татарстана Рустама Минниханова. Партнёрша родилась в Казани и на соревнованиях представляет свою малую родину.

По окончании сезона перед спортсменами, вероятно, серьёзно встанет вопрос о продолжении карьеры. Пока двукратные чемпионы Европы готовятся к Кубку Первого канала и ждут, как будет развиваться ситуация с отстранением россиян от международных турниров.

«Они находятся в том возрасте, когда это решение придётся принимать рано или поздно: продолжать или завершать карьеру. Окончательное решение будет, когда станет понятно, какие у нас амбиции в спорте. Если не будет чемпионатов мира и Европы, смысла большого продолжать нет», — заявил по этому поводу Траньков.

В свою очередь, Морозов сообщил, что пара пока не обсуждала своё будущее с другой частью тренерского штаба — командой Тутберидзе.

«Сейчас ещё больше непонятного, и не только из-за ситуации в мире. Пока неясно, где и когда мы сможем выступать. Сейчас готовимся к Кубку Первого канала. Когда все эти дела закончатся, будем разговаривать на тему будущего. С Тутберидзе про новый сезон пока не говорили, но думаю, она всегда готова поддержать и помочь спортсменам», — рассказал фигурист.

Ещё одни серебряные призёры Игр — танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов — тем временем приняли участие в программе «Красавцы» на Love Radio. В прямом эфире спортсмены рассказали о подходе к выбору музыки для своих программ, первых шагах в спорте, а также о том, в чём приходится себе отказывать ради медалей.

«Ты ограничиваешь, сколько времени можешь гулять в выходной, потому что режим и ты должен вовремя лечь спать. Ты ограничиваешь свой отпуск, потому что есть конкретное расписание, когда ты должен начать работу. Ограничения во всём присутствуют, потому что цели очень большие и их трудно добиваться. Мы жизни кладём, чтобы выигрывать такие соревнования, как Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы», — заявил партнёр.

Россыпь квадов от будущих звёзд

В межсезонье, которое для российских фигуристов в этом году наступило несколько раньше обычного, тренеры с удовольствием делятся успехами своих подопечных. Так, воспитанница Плющенко Вероника Жилина исполнила на тренировке сложнейшие комбинации с четверными прыжками. Двукратный олимпийский чемпион опубликовал в Instagram два видео, на которых 13-летняя спортсменка исполняет каскад двойной аксель — ойлер — четверной сальхов, а также четверной лутц — тройной тулуп.

«Вероника в ударе сегодня!» — подписал их тренер.

Не менее эффектным набором элементов ультра-си обладает и ещё одна 13-летняя ученица Евгения — Софья Титова: тройной аксель, четверные тулуп и сальхов.

«Вижу счастье в её глазах! Теперь следующая задача — работать и делать этот прыжковый контент на стартах!» — подчеркнул Плющенко, в академии которого юная спортсменка занимается с девяти лет.

Команда Тутберидзе, в которой Титова тренировалась до прихода в академию «Ангелы Плющенко», в свою очередь, показала достижения 14-летней Аделии Петросян. Победительница этапа юниорской серии Гран-при исполнила чистейший тройной аксель, а также каскад из четверного флипа и тройного тулупа. Уже осенью спортсменка сможет выступать на взрослых соревнованиях и составить достойную конкуренцию своим подругам по команде Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой. А вот Жилиной и Титовой перехода во взрослые придётся ждать гораздо дольше, если Международный союз конькобежцев, как и ожидается, повысит возрастной ценз до 16 лет с сезона-2023/24 и до 17 годом позже.

Мишин сравнил российских фигуристов с гладиаторами

Тренер Алексей Мишин признался, что ситуация с отстранением россиян от международных турниров напоминает ему слова известной песни Марка Бернеса.

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«Тёмная ночь, только пули свистят по степи...» Не знаем, что будет дальше. Будем тренироваться, что делать? Я другого ничего не умею, поэтому буду работать тренером», — сказал прославленный специалист.

Он отметил, что спортсмен высокого уровня может достаточно долго сохранять форму без привычной конкуренции. И в этом смысле изоляция фигуристов от остального мира, «безусловно, негативна, но не убийственна».

«Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», — считает наставник, воспитавший олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Урманова, чемпионку мира Елизавету Туктамышеву и чемпионку Европы Софью Самодурову, а также работавший со множеством известных спортсменов.

Ещё один великий российский тренер — Татьяна Тарасова — впервые после продолжительной болезни побывала на катке ЦСКА. В Instagram она опубликовала снимок с Еленой Буяновой и другими тренерами школы.

«Сегодня на катке. Скучала...» — написала Татьяна Анатольевна.

Тарасова почувствовала себя плохо ещё в ноябре прошлого года. Тогда она отменила поездку на Гран-при России в Сочи, где должна была комментировать соревнования. В декабре и январе тренер трижды попадала в больницу, из-за чего пропустила финальные выпуски «Ледникового периода». Последние полтора месяца она проходила лечение дома.