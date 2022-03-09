Щербакова, Туктамышева и Кондратюк выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова примет участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

Шоу «Влюблённые в фигурное катание» пройдёт 1 апреля в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт».

В представлении примут участие олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Свои номера также покажут Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Напомним, что команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе также анонсировала гастрольный тур шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду», который пройдёт в России, Белоруссии и Узбекистане.

Ранее Канаева заявила, что Трусова исполнила больше всех четверных, но Щербакова из другого измерения.