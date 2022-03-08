Щербакова: в фигурном катании все выступают на пределе своих возможностей

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как изменилось фигурное катание за последние годы.
Щербакова: в фигурном катании все выступают на пределе своих возможностей
  • Gettyimages.ru
  • © Amin Mohammad Jamali

«В фигурном катании всё очень стремительно меняется, и то, что было хорошо раньше, сейчас уже недостаточно. Вот сейчас переломный момент — когда спортсменки стали показывать четверные прыжки на соревнованиях. Все выступают на пределе своих возможностей», — цитирует Щербакову Elle.

Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

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