Триумф «Енисея», тренировка «Зенита», характер «Рубина» и успех «Балтики»: чем завершились матчи 1/8 финала Кубка России

«Локомотив» дома сенсационно уступил «Енисею» в матче с тремя пенальти и удалением. «Зенит» в Петербурге разгромил КАМАЗ благодаря дублям Андрея Мостового и Юри Алберто. Два точных удара Виталия Лисаковича с 11-метровой отметки помогли «Рубину» одержать в Казани волевую победу над «Ротором». А выступающая в третьем по силе дивизионе «Чайка» не сумела дать в Калининграде бой «Балтике» из ФНЛ. Как прошли заключительные матчи 1/8 финала Кубка России — в материале RT.

Сенсация в Москве

Главной сенсацией 1/8 финала Кубка России по футболу стало разгромное поражение «Локомотива» от «Енисея» — 0:4. Железнодорожники за пару дней до игры остались без главного тренера Маркуса Гисдоля, однако никто не сомневался, что они реализуют преимущество в классе и выйдут в следующий раунд.

Поначалу москвичи действительно смотрелись убедительно и упустили несколько моментов. Сломали команду два эпизода в первом тайме. Сначала невероятный гол ударом через себя после подачи углового забил Валерий Кичин. А затем полузащитник хозяев Наир Тикнизян в собственной штрафной нарушил правила на сопернике и получил вторую жёлтую карточку. Возникло впечатление, что фол был далеко не очевидным, но судья Артём Чистяков указал на точку, а Александр Ломакин реализовал пенальти.

Во второй половине встречи фаворит вынужден был раскрываться, чем гости с радостью пользовались. Они регулярно убегали в контратаки и создавали опасные моменты. А от красно-зелёных отвернулась даже удача. На 64-й минуте Рифат Жемалетдинов имел отличную возможность сократить отставание до минимума, но не забил с пенальти. Его выстрел парировал Михаил Опарин.

В концовке красноярцы добили деморализованного соперника. Отличились Андрей Окладников и Михаил Комков. Причём последний не сумел переиграть Даниила Худякова с третьего 11-метрового в матче, но первым оказался на добивании — 4:0. «Енисей» сенсационно пробился в четвертьфинал Кубка России. А действующий обладатель трофея повторил самое крупное поражение в рамках турнира. В 2012-м «Локо» пропустил четыре безответных мяча от «Рубина».

Камбэк в Казани

Тем временем бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович продолжает вести за собой «Рубин». В дебютном матче за казанцев против «Зенита» белорус оформил дубль и сделал всё, чтобы его новая команда набрала очки.

В кубковой встрече с «Ротором» он также стал главным действующим лицом. Игра началась для подопечных Леонида Слуцкого крайне неудачно. Уже на 12-й минуте Роман Минаев поразил ворота хозяев после подачи корнера. Судьи изучили эпизод на предмет офсайда, но гол засчитали.

Фаворит рисковал пойти по пути «Локомотива» и пропустить в следующую стадию ещё один коллектив ФНЛ, однако снова проявил характер. До перерыва хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Лисакович. А ближе к финальному свистку арбитр Алексей Матюнин во второй раз указал на точку в штрафной волгоградцев за игру рукой у Азата Байрыева. Лисакович справился с нервами и развёл Игоря Обухова и мяч по разным углам — 2:1. В активе нападающего теперь значатся четыре гола в двух встречах за «Рубин».

Болельщикам «Ротора» же остаётся только сетовать на неудачу, ведь на протяжении всего поединка волгоградцы смотрелись не хуже соперника, представляющего элитный дивизион, и вполне заслужили как минимум ничью в основное время.

Разгром в Санкт-Петербурге

А вот «Зенит» не испытал никаких сложностей в противостоянии с КАМАЗом. Если «Спартак» накануне разгромил «Кубань» с разницей в пять голов, то петербуржцы забили в ворота соперника шесть безответных мячей и повторили собственный рекорд. С аналогичным разрывом они в разные годы обыгрывали в Кубке московское «Динамо» (9:3), «Иртыш» (7:1) и питерское «Динамо» (7:1).

Не помогло гостям и то, что Сергей Семак оставил в запасе ряд лидеров: Артёма Дзюбу, Вячеслава Караваева, Дугласа дос Сантоса, Малкома и Вильмара Барриоса. Зато с первых минут появился на поле Юри Алберто, который на фоне коллектива из ФНЛ смотрелся мастером. В активе бразильца два гола и результативная передача на Александра Ерохина. А всего несколько дней назад новичок поразил ворота «Рубина» в РПЛ.

Дубль оформил и Андрей Мостовой, открывший счёт на 17-й минуте. Более того, после перерыва он отличился и в третий раз, но мяч полузащитника был отменён из-за небольшого положения вне игры.

Точку же в противостоянии поставил вышедший на замену Дзюба. После подачи с левого флага Артём нанёс фирменный удар головой и забил второй мяч в 2022 году во всех турнирах.

История в Калининграде

А вот турнирный путь одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Кубка страны — «Чайки» из Песчанокопского — в четверг завершился. Выступающая в третьем по силе дивизионе команда стартовала ещё на стадии 1/128 финала, а на групповом этапе неожиданно обыграла «Торпедо» и «Ростов».

После таких побед у неё были все шансы на успех и в выездном противостоянии с «Балтикой» из ФНЛ. Да и первый тайм в целом получился равным. Хозяева владели небольшим преимуществом, но не конвертировали его в моменты.

В итоге взять верх калининградцам помогли стандартные положения. Во многом решающим стал эпизод, произошедший в штрафной гостей сразу после перерыва. Мяч попал в руку Владиславу Волкову, и судья, обратившись к помощи VAR, зафиксировал нарушение правил. Шестой пенальти в рамках игрового дня реализовал Артём Попов. Окончательно всё стало понятно после того, как Иван Остойич после подачи углового отправил мяч в ближний угол. А в концовке Артём Максименко в ходе контратаки довёл счёт до крупного — 3:0. «Балтика» впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Кубка России и стала третьим представителем ФНЛ на этой стадии после «Алании» и «Енисея».