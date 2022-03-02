«Шоу должно продолжаться»: почему НХЛ, UFC, ATP и WTA не отстраняют россиян вопреки призыву МОК

Коммерческие спортивные организации, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета, не стали отстранять от соревнований россиян и белорусов. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт пообещал сделать всё возможное, чтобы запланированные поединки с участием отечественных атлетов состоялись. Украинка Элина Свитолина после протестов и громких заявлений в среду всё-таки сыграла на турнире Женской теннисной ассоциации с Анастасией Потаповой, а форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Международные спортивные федерации одна за другой запрещают россиянам и белорусам выступать на турнирах под своей эгидой, используя две одинаковые формулировки: «для обеспечения честности и безопасности соревнований» и «в соответствии с рекомендацией исполкома Международного олимпийского комитета», во многом под давлением МОК, который уже давно с переменным успехом борется с отечественными спортсменами. И чем слабее позиция международной федерации в олимпийском сообществе, тем быстрее принимаются решения, спущенные сверху. Без раздумий отстранил россиян и белорусов Международный союз современного пятиборья (UIPM), заинтересованный в налаживании взаимоотношений с Томасом Бахом, поскольку данный вид спорта пока не вошёл в программу Игр в Лос-Анжелесе в 2026 году. Недолго думала и Международная федерация конного спорта (FEI), также каждый раз отстаивающая право участия в главном старте четырёхлетия.

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Если речь идёт о более серьёзных организациях, то здесь решения принимаются не так скоропалительно. Но, увы, помимо МОК, появляются дополнительные факторы. Так, Международной федерации лыжного спорта (FIS) пришлось отказаться от своей позиции и отстранить отечественных спортсменов под давлением других стран и спонсоров. Пока продолжают держаться федерации плавания (FINA) и гимнастики (FIG), допустившие россиян и белорусов до турниров под нейтральным флагом.

При этом коммерческие организации, которые не находятся в сфере влияния МОК и получают огромный доход от проведения и трансляции турниров, не спешат никого отстранять, наоборот, стараются максимально помочь атлетам, попавшим в сложную ситуацию.

Самый яркий пример — Абсолютный бойцовский чемпионат. Уже 19 марта в Лондоне должен состояться турнир, где планируется выступление тяжеловеса Александра Волкова. В UFC в данный момент озабочены не запретами, а тем, как доставить спортсмена к месту проведения соревнований. Впрочем, по словам главы организации Даны Уайта, он уже привык за годы пандемии преодолевать трудности.

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сохранить поединки с участием российских и украинских бойцов. Думаем над тем, как доставить спортсменов в разные страны, где должны состояться турниры. У нас всегда что-то происходит. Сперва был коронавирус, теперь война. Как вы и сказали, в такое время профессиональные и личные трудности отходят на второй план, но вы меня знаете — шоу должно продолжаться», — заявил функционер в интервью подкасту The Underground.

Ни о каких запретах не говорят в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), поскольку из-за этого они сами могут потерять прибыль. Теперь уже сложно представить турнир Большого шлема, который для многих даже важнее Олимпиады, без первой ракетки мира Даниила Медведева, Андрея Рублёва или Карена Хачанова. Противостояния россиян с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем вызывают ажиотаж у болельщиков со всего мира, пусть многие и болеют против них.

Поэтому здесь отечественным спортсменам вряд ли грозит отстранение, даже несмотря на попытки давления со стороны самих теннисистов и национальных федераций. Так, Элина Свитолина на днях заявила, что не выйдет на корт, если ей в соперницы достанется россиянка, а все призовые будет направлять на родину. Однако уже в среду в первом круге турнира WTA в мексиканском Монтеррее украинке пришлось играть с Анастасией Потаповой. Да, на трибунах был запрещён триколор, но поединок состоялся. После матча, выигранного Свитолиной, спортсменки даже пожали друг другу руки.

Продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин, Евгений Малкин, Андрей Василевский, Кирилл Капризов и другие российские звёзды, поскольку при отстранении игроков зрелищность соревнований, да и просто расстановка сил перед плей-офф существенно изменится. Тот же «Вашингтон» лишится, по сути, целого звена: помимо капитана «Кэпиталз», в команде ещё Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

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Правда, при этом хоккеисты испытывают колоссальное давление со стороны общественности. Как рассказал агент ряда игроков НХЛ Дэн Мильштейн, им поступают угрозы из-за обостряющегося конфликта на Украине.

«Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Нас откинули на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности», — приводит слова Мильштейна ESPN.

Обеспокоены ситуацией и в НХЛ. По словам агента, многие выступают против того, что происходит по отношению к русским, но не высказывают свою позицию вслух, боясь порицания. Однако, как объясняет Мильштейн, настоящий выбор между успехом команды и общественным мнением у владельцев клубов будет во время драфта.

«Некоторые хоккейные руководители уже выразили обеспокоенность в связи с предстоящим драфтом — смогут ли игроки приехать из России и выступать, а некоторые из них обеспокоены общественной реакцией, когда определённые игроки будут выбраны на драфте. Я пытаюсь понять команды, и конечно, общественное мнение имеет значение, но это чистая дискриминация. Мы говорим о жизнях молодых людей. Невинных молодых людей, которых сейчас наказывают», — признаётся агент.