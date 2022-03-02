Хоккейный агент Мильштейн: перестаньте смотреть на российских спортсменов как на агрессоров

Хоккейный агент известных российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал о том, как ситуация вокруг России и на Украине повлияла на его клиентов.

«Дискриминация и расизм, с которыми сталкиваются россияне и белорусы, поражают. Мы отброшены на 30 лет назад. Моих хоккеистов называют нацистами, им желают смерти. Но они такие же люди, как вы, которые платят миллионные налоги и занимаются благотворительностью. Перестаньте смотреть на них как на агрессоров», — заявил Мильштейн в интервью ESPN.

Он добавил, что ему звонят его клиенты и родители хоккеистов с вопросами, что будет дальше, будут ли они в безопасности. Агент также отметил, что переживает за свою родину — Украину, — не спит и пытается держать связь с близкими.

При этом Мильштейн уверил, что российских игроков НХЛ не будут выгонять из лиги, их контракты защищены.

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