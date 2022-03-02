Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Калгари Флэймз».

Встреча на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Кирилл Капризов. Таким образом, он набрал 64 очка (24 + 40) в сезоне НХЛ, сыграв в 50 матчах. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Российские хоккеисты находятся на восьмой и девятой строчках в гонке бомбардиров НХЛ.

Ранее шайба и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.