Шайба и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ
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Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев.
Российский нападающий победителей Евгений Свечников отметился в матче забитой шайбой и результативной передачей. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 44 матчах, в которых набрал 15 очков. В активе россиянина шесть голов и девять эффективных передач.
Ранее шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву».