Шайба и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс».
Шайба и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ
  • AP

Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев. 

Российский нападающий победителей Евгений Свечников отметился в матче забитой шайбой и результативной передачей. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 44 матчах, в которых набрал 15 очков. В активе россиянина шесть голов и девять эффективных передач.

Ранее шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву».

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