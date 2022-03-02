Шайба и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс».

Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев.

Российский нападающий победителей Евгений Свечников отметился в матче забитой шайбой и результативной передачей. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 44 матчах, в которых набрал 15 очков. В активе россиянина шесть голов и девять эффективных передач.

Ранее шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву».