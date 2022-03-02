Шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своём льду «Оттава Сенаторз».
Шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву»
  • AP

Встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 5:2 в пользу команды хозяев. 

В составе победителей забитыми шайбами отметились российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 17 матчах, в которых набрал 26 очков (10 + 16). Сергачёв сыграл в 48 встречах, на его счету три шайбы и 24 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Павел Буре не был допущен на заседание совета IIHF.

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