Ди Каприо и Уинслет, рокер и студентка, ангел и джинн: в каких образах предстали фигуристы на показательных выступлениях

| Екатерина Бредина

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поразила зрителей образом ангела во время гала-шоу в последний день Игр в Пекине. Александра Трусова вызвала джинна в лице Мориса Квителашвили, а сама превратилась в Чудо-женщину. Анастасия Мишина и Александр Галлямов разыграли встречу рокера и студентки. А Евгения Тарасова и Владимир Морозов продемонстрировали пронзительный прокат под саундтрек из кинофильма «Титаник».

В последний день Олимпиады в Пекине фигуристы выступили в грандиозном гала-шоу. Свои показательные номера продемонстрировали призёры Игр, а также специально приглашённые спортсмены. После напряжённой борьбы за награды, которая заставляла волноваться не только участников, но и зрителей, все наконец смогли расслабиться и насладиться красивым катанием

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Чтобы создать атмосферу праздника, организаторы установили объёмную светящуюся конструкцию из цифр «2022» с туннелем, через который фигуристы выходили к зрителям. Одними из первых появились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они посвятили свой номер Винсенту Ван Гогу. Постановка буквально заворожила публику: пока пара каталась, на льду одна за другой появлялись картины художника.

Не менее ярким получился прокат Мориса Квителашвили. Уроженец Москвы тренируется в группе Этери Тутберидзе, но представляет Грузию. Он вновь вжился в образ джинна из «Аладдина». Обычно во время выступления ему помогает Камила Валиева: девушка трёт лампу и вызывает духа. На этот раз уехавшую домой коллегу заменила Александра Трусова. Королева квадов появилась в нежно-голубом платье, и, что самое главное, улыбалась. Весь покрытый синей краской Морис немного потанцевал с россиянкой, а затем взял развлечение зрителей полностью на себя. Под песню джинна Квителашвили катается не первый год, но по прежнему не оставляет зрителей равнодушными.

Morisi Kvitelashvili of Team Georgia skates during the Figure Skating Gala Exhibition on Day 16 of the Beijing 2022 Winter Olympic Games at Capital Indoor Stadium on February 20, 2022 in Beijing, China.

© Cui Nan/China News Service via Getty Images

Трусова, в свою очередь, блистала на арене в роли Чудо-женщины, которая ей безумно подходит. Ведь именно Александра в Пекине сотворила невероятное и вошла в историю как спортсменка, впервые исполнившая на Олимпиаде в одной программе пять четверных прыжков. Она очень расстраивалась из-за того, что стала лишь серебряным призёром. Рыдала и обещала, что никогда больше не выйдет на лёд. Но, похоже, за пару дней пришла в себя.

Трусова покорила публику. Она снимала халат, чтобы показать супергеройский костюм, не просто под аплодисменты, а под радостные визги зрителей. Было видно, с каким удовольствием девушка каталась в этот момент.

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Очень ярко выступили испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас. Они зажгли в стиле 80-х под «She's а Maniac» Майкла Сембелло. Оба вышли на лёд в обтягивающих ярких купальниках для шейпинга и от души подурачились на глазах зрителей.

Повеселили публику и бронзовые призёры Игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они разыграли встречу студентки-отличницы и крутого рокера. Девушка пыталась взять автограф у звезды, а потом, скинув бесформенный джемпер, превратилась в красотку и, танцуя под Oh, Pretty Woman, соблазнила партнёра.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова растрогала всех выступлением в образе ангела под Ave Maria. В белоснежном платье с перьями фигуристка парила надо льдом. Она настолько вошла в роль, что немного потеряла контроль и упала в начале программы. Но это недоразумение не испортило впечатления от её нежнейшего катания, а когда россиянка лёгким движением раскрыла крылья на руках, трибуны замерли, потому что на крыльях зажглись огоньки.

Кумир миллионов Юдзуру Ханю вызвал неистовство зала, едва показался из туннеля. Гениальный фигурист был великолепен в постановке под фортепианную композицию. Японец очень тонко передавал музыку в каждом своём движении и тоже, как и Щербакова, казалось, парил в воздухе.

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Увидели болельщики в воскресенье и самый опасный элемент фигурного катания — сальто, причём сразу в двух номерах. Заставили замирать всех присутствующих Нэйтан Чен и Киган Мессинг.

Очень трогательным получился танец Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — самой красивой спортивной пары турнира по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Романтичный номер под саундтрек из фильма «Титаник» прошёл на одном дыхании, а на глазах от пронзительного голоса Селин Дион и страсти, показанной на льду спортсменами, наворачивались слёзы. В ролях героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет они смотрелись идеально.

Завершилось гала-шоу совместным танцевальным номером спортсменов, после которого все начали обниматься. Но нашлось место в воскресенье и одной маленькой ложке дёгтя, омрачившей праздник. МОК так и не наградил победителей и призёров командного турнира медалями