Слепышев резко ответил на оскорбительную критику сборной России за серебро Игр-2022

|

Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев резко отреагировал на агрессивные комментарии в адрес национальной команды, которая упустила возможность завоевать золотые медали зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Мы завоевали серебро. Все хейтеры, которые нас критиковали весь турнир и ждали нашей осечки, это ваш хлеб. Жуйте. Не подавитесь», — написал Слепышев на своей странице в Instagram.

Вместе с тем он поблагодарил за поддержку всех болельщиков, которые верили в сборную России по-настоящему. Он подчеркнул, что хоккеисты сделали всё, что было в их силах.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Борис Михайлов поблагодарил сборную России по хоккею за серебро Игр в Пекине.





