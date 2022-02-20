Слепышев резко ответил на оскорбительную критику сборной России за серебро Игр-2022

«Мы завоевали серебро. Все хейтеры, которые нас критиковали весь турнир и ждали нашей осечки, это ваш хлеб. Жуйте. Не подавитесь», — написал Слепышев на своей странице в Instagram.
Вместе с тем он поблагодарил за поддержку всех болельщиков, которые верили в сборную России по-настоящему. Он подчеркнул, что хоккеисты сделали всё, что было в их силах.
Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.
Ранее Борис Михайлов поблагодарил сборную России по хоккею за серебро Игр в Пекине.